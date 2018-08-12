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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

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Malatya Havalimanı'dan 2. Ordu Komutanlığına geçen Orgeneral Dündar'ı, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.

Karargahta yaklaşık 3 saat kalan Orgeneral Dündar, daha sonra beraberinde Orgeneral İsmail Metin Temel ile Malatya Orduevi'ne geçti.

Orgeneral Dündar ve Temel, orduevinde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı.

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