Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
- AA
Malatya Havalimanı'dan 2. Ordu Komutanlığına geçen Orgeneral Dündar'ı, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.
Karargahta yaklaşık 3 saat kalan Orgeneral Dündar, daha sonra beraberinde Orgeneral İsmail Metin Temel ile Malatya Orduevi'ne geçti.
Orgeneral Dündar ve Temel, orduevinde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı.
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