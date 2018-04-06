Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatlarının tahliye talebi ile cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre, "üzerine atılı suçun niteliği", "delil durumu" ve "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, KKK Karargahı'nda ne tür tatbikatların yapıldığı, bu süreçte hangi silahların kullanıldığı ve kimlerin katıldığına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti.

Müştekilerin, davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, gelecek celse bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kandil´den talimat alan bir partinin...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kandil´den talimat alan bir partinin...

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA