Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında yargılanan 15 FETÖ'cü müebbet hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 26 şüphelinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa müebbet, 4 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken 7 sanık hakkında beraate hükmetti.
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