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Kara yatıp eksi 10 derecede banyo yaptı

Ürgüp’te oto kuaförlük yapan Süleyman Ayan, eksi 10 derecelik soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suda ve karda banyo yapıp, araçları yarı çıplak yıkadı.

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İlçede Cumartesi günü başlayan kar yağışı ve beraberinde etkisini gösteren soğuk havada vatandaşlar üşütmemek için kalın kıyafetler giyerken, Ürgüp Sanayi Sitesinde oto kuaförlük yapan Süleyman Ayan’ın soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi suda ve karda banyo yapıp araçları yıkaması görenleri hayrete düşürüyor.  Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği Ürgüp’te buz gibi suda banyo yapan Süleyman Ayan bunu her yıl yaptığını belirterek, "Kış mevsiminde soğuk suda duş almak sağlık açısından da gayet iyi, beni çok dinç tutuyor.” dedi
 
Süleyman Ayan’ın soğuk havada iş yerinin önünde banyo yaptığını gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi.
 

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