Karabük’te 10 binler şehidine ağladı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan şehidin cenazesi, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Düzenlenen askeri törenin ardından şehit Akpınar'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla memleketi Karabük'e uğurlandı.

Törene Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, askeri ve mülki erkan katıldı.

ŞEHİDİN NAAŞI ZONGULDAK'A ULAŞTI

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a getirildi. Anne Ülker ile Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yapan eşi Hafize Nur Akpınar gözyaşlarına hakim olamadı.

"YAVRUMU BU ELLERİNLE Mİ GETİRDİN?"

Anne Ülker Akpınar, elini öpen oğlunun silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan'a sarılarak, "Sen mi getirdin Ömerimi. Yavrum Allah sana ömür versin, annene babana, evliysen eşine, çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?" diyerek askerin ellerini tutup öpmeye çalıştı.

Şehit annesi daha sonra Vali Kemal Çeber'e dönüp, "Ağlamayacağım. Bir kere daha koklayayım, gözünü seveyim" dedi. Anne, oğlunun cenaze aracı içindeki Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, öptü. Daha sonra şehidin eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza ve babası İsmail Akpınar da cenaze aracına bindi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Karabük'e getirildi.

VASİYETİ ÜZERİNE SAFRANBOLU'YA DEFNEDİLDİ

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği "Zeytindalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidi, alana sığmayan on binler uğurladı.