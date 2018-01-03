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Karabük'te ahşap restoran yangında kül oldu

Karabük'te Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Restoran çalışanları, müşterileri dışarı çıkartarak itfaiyeden yardım istedi. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına, restoran çalışanları ve vatandaşlar da hortumla su tutarak destek verdi. Yangın, kızılçam ormanına sıçramadan kısa sürede söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

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