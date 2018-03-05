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Karabük'te çıkan yangında bir kişinin yaralandı

Karabük'te çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde Hüseyin Misoğlu'nun yaşadığı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yayılan alevlerin sıçradığı bitişikteki evde oturan Mustafa Türe, yangını fark edince komşusu Misoğlu'nu dışarı çıkararak, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sırasında, bir itfaiye eri gaz kaçıran mutfak tüpünü dışarı çıkarırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından, yangın söndürüldü.

İki evin kullanılamaz hale geldiği yangında, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve dumandan etkilenen Misoğlu, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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