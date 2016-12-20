Karabük'te eğitime kar engeli
Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı sonrası il ve ilçe genelinde okullara 1 gün süreyle tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve don beklendiğinden tüm il genelinde yaygın ve örgün okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.