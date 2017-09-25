Karabük’te FETÖ'den 1 tutuklama

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla geçtiğimiz hafta 8 kişi eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınmıştı. 6 gün süren emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ç., S.G., A.V. ve M.A. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen şahıslardan Z.Y. tutuklandı, R.R., S.A. ve A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.