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Karabük'te inşaattan düşen işçi öldü

Karabük'te çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi öldü.

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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işinde çalışan Recep Coşkun (55), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattan toprak zemine düştü.

Coşkun'un yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat işçisinin öldüğünü belirledi. Etrafta güvenlik önlemleri alan polis, inceleme başlattı.

Recep Coşkun'un cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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