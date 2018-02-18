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Karabük’te kaza yapan sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Karabük’te kaza yapan otomobil sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Yeşil Mahalle çevre yolunda meydana geldi. Karabük’ten Safranbolu istikametine gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 78 AY 115 plakalı otomobil bir anda yoldan çıkarak önce refüce çıkarak ağaçları devirdi, ardından ise karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine trafik ve sağlık ekipleri kaldırım üzerinde askıda duran otomobil sürücüsünü bulamadı. Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı belirlenen otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

 

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