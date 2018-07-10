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Karabük'te müteahhite kızdı, intihara kalkıştı

Karabük'te bir müteahhitin aynı daireyi birden çok kişiye satması nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden 24 yaşındaki Musa K. binanın çatısına çıktı. Polis, 1 saat sonra Musa K.'yı indirebildi.

  • DHA
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Karabük'te inşaat firması sahibi, iddiaya göre aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp inşaatı da yarım bırakarak kaçtı.

İSYAN ETTİ ÇATIYA ÇIKTI

Mağdurlardan demir çelik işçisi Musa K., sesini duyurmak için inşaatı büyük oranda tamamlanan 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Haber verilmesiyle gelen polis, Musa K.’yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, merdivenle Musa K.’ya yaklaşmaya çalıştı.

POLİS 1 SAATTE İKNA EDEBİLDİ

Diğer mağdurlardan bazıları branda açan itfaiye ekiplerine yardımcı olurken bazıları da cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Vali ve belediye başkanı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Musa K., polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu verince çatıdan aşağıya indirildi.

"TEK ÇAREMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Musa K., "Biz 350 mağduruz. Bizim bir dairemiz 3 kişiye satıldı, paramız alındı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Buraya çıkmamın amacı, büyüklerimiz sesimizi duysun ki imdadımıza yetişsin. Tek çaremiz Cumhurbaşkanımız" dedi.

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