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Karabük'te öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili teşekkür

Karabük'te lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi gösterisi yaptı.

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Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başlayan koreografide, öğrenciler "Zeytin Dalı" yazısı oluşturdu.

Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı da açtı.

Öğrenciler aynı zamanda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü dolayısıyla şehitlere dua etti.

 

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