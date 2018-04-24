Karabük’te şüpheli çanta paniği

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 63 nolu Caddede 3 kişinin çöp tenekesinin yanına şüpheli çanta bırakarak uzaklaşması bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri olayı Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirirdi. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde fünyeyle patlattı. Şüpheli çantadan ise parfüm kutuları ve makyaj malzemeleri çıktı.