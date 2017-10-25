Karabük'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Abdullah Uludağ'ın kullandığı otomobil, Rıfkı Öztürk'ün idaresindeki panelvan ile Saffet Kadim'in kontrolündeki otomobil, Eflani-Safranbolu karayolu Kavak mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Uludağ'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Diğer sürücüler ile Nazmi Gündüz, Mehmet ve Hanım Öztürk yaralandı.
Yaralılar ise Safranbolu ve Eflani'deki hastanelere kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.