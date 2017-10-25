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Karabük'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Abdullah Uludağ'ın kullandığı otomobil, Rıfkı Öztürk'ün idaresindeki panelvan ile Saffet Kadim'in kontrolündeki otomobil, Eflani-Safranbolu karayolu Kavak mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Uludağ'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Diğer sürücüler ile Nazmi Gündüz, Mehmet ve Hanım Öztürk yaralandı.

Yaralılar ise Safranbolu ve Eflani'deki hastanelere kaldırıldı.

 

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