Yarın Karabük'te okullar tatil mi? Son dakika Karabük Valiliği açıklaması

Karabük’te yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karabük’te de etkili oluyor. Karabük Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler 10 Ocak Salı Karabük okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

KARABÜK’TE YARIN ( 10 OCAK SALI) OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Karabük’te 10 Ocak Salı tatil haberi gelecek mi? Karabük Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük’te hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Bu akşam etkili olan hafif kar yağışı Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Salı günü sıcaklıklar -11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü kar yağışı Karabük’te tekrar başlayacak.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.