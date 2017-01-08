Yarın Karabük'te okullar tatil mi? Son dakika Karabük Valiliği açıklaması
Karabük'te yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi? Karabük yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Karabük tatil haberiyle ilgili resmi açıklamayı Karabük Valiliği yapacak. O yüzden Karabük'teki öğrencilerin gözü kulağı Valilik'te.
Karabük’te yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karabük’te de etkili oluyor. Karabük Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler 10 Ocak Salı Karabük okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.
KARABÜK’TE YARIN ( 10 OCAK SALI) OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Karabük’te 10 Ocak Salı tatil haberi gelecek mi? Karabük Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU? TATİL OLAN İLLER LİSTESİ
KARABÜK HAVA DURUMU
Karabük’te hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Bu akşam etkili olan hafif kar yağışı Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Salı günü sıcaklıklar -11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü kar yağışı Karabük’te tekrar başlayacak.
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