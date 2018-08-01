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Karabük'te Yıldırım çarpan savcı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu yaralanan savcı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan savcı İbrahim Yıldız yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyünde İbrahim, Muhammed Enes, Sevgi ve Aziz Yıldız ile Semih Arıcı, tarlada çalışırken sağanak başlayınca bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım düşünce İbrahim, Muhammed Enes, Sevgi ve Aziz Yıldız ile Semih Arıcı yaralandı.

Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan savcı İbrahim Yıldız (27), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan İbrahim Yıldız'ın düğün yapmak için memleketi Eskipazar'a geldiği ve ailesine yardım etmek için tarlaya gittiği öğrenildi.

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