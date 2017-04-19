Karacı darbeciler Ankara Emniyetinin bombalanacağını biliyormuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerde yaşananlara ilişkin iddianamede ifadesine yer verilen şüpheli eski üsteğmen Mustafa Fidan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldiklerinde eski yarbay Ejder Yıldırım'ın araç komutanlarına, "Birazdan hava kuvvetleri burayı bombalayacak, sonra bu binaya gireceğiz." dediğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar şüphelilerin savunmalarına yansıdı.

Şüphelilerden eski üsteğmen Mustafa Fidan, iddianamede yer alan savunmasında, olay günü nöbetçi subay olduğunu, akşam 21.00'de alarm verildiğini ve ardından da eski yarbay Ejder Yıldırım'ın çağırması üzerine yanına gittiğini ifade etti.

Yıldırım'ın kendisine, "Askerler tam teçhizatlı olarak içtima yapsınlar, araçlar 3 numaralı nizamiye önünde yol durumu alsınlar." şeklinde emirler verdiğini aktaran Fidan, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle saat 22.30 sularında birlikten teçhizatlı olarak araçlarla dışarı çıktıklarını beyan etti.

Kendisinin birlikten çıkan en son aracın komutanı olduğunu, araçtakilerin nereye gidildiğinden haberdar olmadıklarını iddia eden şüpheli Fidan, eski Üsteğmen Ümit Acar'ın kendisini telefonla arayarak, "teröristlerin sivil araçlarıyla yola barikat kurabilecekleri, böyle bir durumda araçların ezerek geçilmesi" yönünde emir verdiğini anlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldiklerinde eski Yarbay Yıldırım'ın araçtan inerek birileriyle konuştuğunu ve aracına tekrar geldiğinde herkese ateş emri vererek ateş etmeye başladığını, kendisi ve araçtakilerin bu emre uymadığını ifade eden Fidan, Yıldırım'ın araç komutanlarını aşağıya çağırarak, "Burası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü. Birazdan hava kuvvetleri burayı bombalayacak, sonra bu binaya gireceğiz." dediğini öne sürdü.

Fidan, yaşananların terör saldırısı olduğundan şüphelenmesi üzerine görüştüğü eski binbaşı Mustafa Çınaruygan'ın ise kendisine, "Askerin polisi vur emri var, emrin gereğini yapın." dediğini belirtti.

Bunun ardından eski Üsteğmen Ali Görmez'in araçlarına binerek komutayı devraldığını kaydeden Fidan, Görmez'in kendilerine, "Emniyeti Fetullahçılar basmış, müdahale edeceğiz." dediğini, bunun üzerine Ankara İl Emniyet binasının nizamiyesinden Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ile giriş yaptıklarını, Ali Görmez'in aracın dışına çıktığı esnada vurularak ZPT'nin içine düştüğünü, ilerleyen zamanda şüphelilerden Yıldırım'ın da kolundan yaralandığını kaydetti.

Yaşanan olayların ardından askerlere herhangi bir emir vermeden bölgeden ayrıldığını savunan Fidan, polislere durumu anlatarak teslim olduğunu beyan etti.

Şüphelilerden Ömer İşler ise iddianamedeki beyanında, Fidan'ın uçaksavarla ateş emri verdiğini öne sürdü.