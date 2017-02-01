Karadeniz bölgesi için kar erimesi uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
- AA
Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklarının ani ve hissedilir derecede (10 ila 12 derece) artacağı belirtildi.
Sıcaklık artışına bağlı olarak Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde mevcut yüksek miktardaki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 santimetre) gelecek hafta başına kadar eriyeceği ifade edildi.
Vatandaşlar ve ilgililerin kar erimelerinin meydana getirebileceği taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.