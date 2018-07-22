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Karadeniz rallisine katılan yatlar Giresun'da

AMATÖR denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde gerçekleştirilen 'DADDralli Karadeniz 2018 -3 Ülke 1 Hikâye' etkinliği kapsamında, 27 yat Giresun Adası'na ulaştı.

  • DHA
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12 Haziran'da Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan başlayarak, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek etkinlikte yer alan 27 yat,Giresun'da mitolojik hikâyelerle bilinen Giresun Adası'na demir attı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkan katılımcılar, amazonların yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikâyeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası çevresinde turladı. Adada yatları temsili amazonlar ve Herkül karşıladı. 3 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Gürcistan'ın liman kenti Poti'ye hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Adası'nın hikâyelerin içerisinde yer almasının ralliye artı bir değer kattığını belirtti. Gürgenci, "İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun Adası her geçen gün yükselen trendine kazanım sağlayacaktır. Karadeniz'de adanın çok özel bir yeri var. Bu etkinlik bu değeri artıracaktır" dedi.

 

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