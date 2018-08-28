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Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz Sahil Yolunda sabaha karşı 05:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Bulancak ilçesi İskele mevkiinde Ordu istikametine doğru gitmekte olan 34 FNT 41 plakalı araca, kırmızı ışıkta durduğu sırada A640PO95 plakalı yabancı araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta bulunan Güldalı ailesinden Yeşim Güldalı araç içerisinde sıkışarak olay yerinde , Sami Güldalı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı plakalı araçta bulunan 2 kişinin de ağır yaralı hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.

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