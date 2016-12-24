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Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından örgütün Trabzon'un Akçaabat ilçesi yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Trabzon merkezli Ordu, Samsun ve İstanbul illerini kapsayan 4 ilde aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlileri, memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 30 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü kaydedildi.
 

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