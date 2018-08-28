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Karadeniz Teknik Üniversitesine 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6'sı profesör 18 akademisyen alınacak.

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KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.
 
Diş Hekimliği ve Mühendislik fakültelerine 2'şer, Fen, Orman ve Tıp fakültelerine birer doçent alınacak.
 
Tıp Fakültesine 2, Diş Hekimliği, Mimarlık ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ise birer doktor öğretim görevlisi atanacak.
 
Kadrolara başvurular 10 Eylül 2018'e kadar yapılabilecek. 

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