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Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği ifade edildi.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (60-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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