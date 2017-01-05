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Karadeniz'de PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe

Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlendi.

  • DHA
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Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılımı’ diye Karadeniz’de boy göstermeye çalıştığını belirterek, Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi.
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Vali Balkanlıoğlu, "Geçen yıl bölgemizde aralarında sözde bölge sorumlularının da olduğu 9 PKK’lı terörist etsizi hale getirildi. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ödül verilecek. Kış mevsiminde de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor" dedi.
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KOMANDOLAR -15 DERECEDE YAYLALARDA OPERASYON YAPIYOR

Ordu Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda PKK’nın kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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