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Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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