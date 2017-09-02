Eren için geldiler... Karadeniz’e ilk defa gelen özel birliğin operasyon görüntüleri yayınlandı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 2 tabur halinde bölgeye gönderilmişti. Bölgeye geldikleri günden bugüne operasyonlarını aralıksız sürdüren JÖAK ve JÖPER’lerin yaptıkları operasyonlara ilişkin görüntüler yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde timler sisli ve yağmurlu havaya aldırmaksızın Karadeniz ormanlarında eli kanlı terör örgütü mensuplarını bulmak için operasyon icra ediyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı emrine verilen çok özel operasyon timleri bayramda da 'Eren Bülbül' operasyonunu aralıksız sürdürdü.

Operasyonların, hafta içinde 1 tabur JÖAK ve JÖPER'in daha bölgeye gönderilmesiyle daha geniş bir alanda devam edeceği bilgisine ulaşıldı.