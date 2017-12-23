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Karadenizli balıkçılar umduğunu bulamadı

Bu yıl istenilen avcılığı yapamayan balıkçılar, av sezonunun kötü gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

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Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, yaptığı açıklamada, bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Balığın az olmasının en büyük nedeninin denizin soğumamasından kaynaklandığını belirten Kayhan, "Deniz ısısını hala koruyor. Balık soğuk denizleri tercih eder. Genellikle 'Kar yağdığı zaman hamsi gelir.' derler. Böyle bir tabir vardır. Balıklar, soğuk suda bir araya gelir ve avlanması daha fazla olur." diye konuştu.

Kayhan, az balık olmasının diğer nedeninin küresel ısınmanın yanı sıra, aşırı ve zamansız avcılıktan kaynaklandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmişte bu kadar tekne, cihazlar yoktu. Mart ve nisana kadar hamsi avlanıyordu. Şimdi kasımın sonunda balık bitiyor. Tekneler, karın düşmesine fırsat bırakmıyorlar. Aşırı avlanmadan kaynaklanıyor. Yani av üzerinde baskının olmasından kaynaklanıyor. Avlanan hamsi ölçüsünde değil. Bu sene hiç istavrit yok. Bu tür nedenlerden seneye biz hamsi yiyemeyeceğiz. Denizlerimize sahip çıkalım. Avlanmaya kota getirmezsek gelecek nesillere hiçbir şey bırakamayacağız. Bu sene yiyeceğiz, seneye hiç balık yiyemeyeceğiz. Nesillerimiz balıkları ancak ansiklopedilerde, kitaplarda görecek. Balık nesli azalmaya başladı."

İnsanların tezgahlarda az miktarda balık bulacağını ifade eden Kayhan, "Bir tek dip balıkçılığı olacak. Mezgit balığı yiyebilirler. İstavrit olursa onu yiyebilirler. Diğer balıkları unutalım. Hamsimiz de yok." dedi.

Kayhan, tezgahlarda balık fiyatlarının geçmiş yıllara göre yüksek olduğunu vurgulayarak, hamsinin 15 ila 20 lira, mezgitin 20 lira, istavritin 15 ila 20 lira, palamutun ise adedinin 25 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi. 

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