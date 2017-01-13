Karadenizli doğaseverlerden 2 bin rakımda hamsi keyfi

Rize'de bir grup doğasever, Karadeniz yaylalarının doğal güzelliklerine dikkati çekmek için 2 bin rakımda hamsi ziyafeti düzenledi.

Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik için Rize'de toplanan dağcılar, araçla Pokut Yaylası'na hareket etti.

Yolun buzlu olması nedeniyle güç şartlarda 2 bin 100 rakımlı Pokut Yaylası'na çıkan dağcılar, zorlu hava koşullarına rağmen Meles köyüne ulaştı. Burada bir süre dinlenen dağcılar, daha sonra beraberlerinde getirdikleri hamsiyi ızgarada pişirerek doğaseverlere ikram etti.

Kış koşulları nedeniyle su şebekesinin donduğu köyde tencereye koydukları karları eriten dağcılar elde ettikleri suyla da çay demledi.

Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü (VDDK) Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalara turistlik amaçlı geldiklerini söyledi.

Kalcıoğlu, geleneksel olarak her hafta sonu etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Birtakım değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yaylamıza ve toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rizemizin yaylalarını ve göllerini gezmeye ve tanıtmaya devam ediyoruz. Yıllardan beri bunu yapıyoruz. Ayağımızın basmadığı hiçbir toprak bizim toprağımız değildir." dedi.

Zorlu bir yolculuğun ardından Pokut Yaylası'na vardıklarını kaydeden Kalcıoğlu, "Buradan da dağcı ekiplerimizle Meles köyümüze vardık. Burada hamsi pişirip yedik. Daha sonra yaylada ateşimizi yakıp ısındık, ardından da su olmadığı için karı eritip çay yapıp içtik. Bundan daha güzel ne olabilir?" diye konuştu.