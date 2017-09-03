Karadenizli tır şoföründen Mehmetçiklere Kato'da Akçaabat köfte ziyafeti

Kurban Bayramı vesilesiyle Kato Dağı'na giden ve burada operasyonda bulunan askerlerle bayramlaşan Abdullah Özer, yanında götürdüğü kilolarca Akçaabat köfteyi mangal yapıp kendi elleriyle askerlere ikram etti. Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer, bu kez Kato Dağı'nda Mehmetçiklere Akçabaat köfte ziyafeti verdi. Abdullah Özer, “Terör örgütünün inimiz dediği yeri Mehmetçiklerimiz temizledi. Şimdi biz burada mangal yapıyoruz” dedi.

Tır şoförü Abdullah Özer, Haziran ayında 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asmıştı. Özer, bu olayın ardından tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü tarafından kaçırılan ve cansız bedeni ırmak kenarında bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın büyük boy fotoğrafını asarken PKK’lılarla çatışmaya girmişti.