Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları başkanlığında, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal tarafından yürütülen kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor.

İlk kazıları, 1947'de Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve eşi Prof. Dr. Nimet Özgüç tarafından yapılan Karahüyük'te, 68 yıl aradan sonra 2015'te yeniden başlayan çalışmalar, Uysal ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yaptıkların höyüğün, yerleşim merkezinde bulunduğunu, kazı çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için kamulaştırılan evlerin, zaman içerisinde yıkılacağını belirtti.

Alanda 2015'den bu yana yaptıkları çalışmalar sonucu milattan önce bin 500'lü yıllara kadar indiklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Bu noktaya kadar gelen kültürel evrede, en üstte bir Roma yerleşmesi olduğunu biliyoruz. Ondan sonra Helenistik ve Geç Demir Çağı iskanı var. Sonra da Orta ve Erken Demir çağları geliyor. Demir devirleri bin 200 ile 330 yılları arasında tarihlendirilir. Demir Çağı'nın ardından daha derin tabakalar Hitit İmparatorluk devri, onun da erken ve geç safhalarını saptadık. Bu sene geldiğimiz noktada eski Hitit Devleti'nin var olduğu dönemlere kadar iniyoruz."

- Anadolu'da ikinci yer

Uysal, bu sezonki kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 3 bin yıllık urne (kap) mezar bulduklarını söyledi.

Demir devrinde yaşayan dönemin insanının ölülerini bulundukları yerde gömmeyi tercih ettiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Cesedin gömülmesi (inhumasyon) değil, cesedin yakılarak (kremasyon) gömülmesi tercih edilmiş. Yanmış insan kemikleriyle külleri de arkeolojide 'urne' diye adlandırdığımız çömlekler içerisine konmuş. Bu şekilde de tepeye yerleştirilmiş. Günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlendiriyoruz. Bu tür mezarların Anadolu'da çok daha öncesi var ama Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da, bu bölgelerde o kadar kazılmış değil. Türkiye'de bir tek bildiğimiz yer Geç Hitit kültürüyle alakalı kremasyon mezarlık alanı Gaziantep Karkamış'ta, ikincisi de Suriye'de var. Burası Anadolu'da ikinci, Ön-Asya coğrafyasında da dördüncü yer oluyor."

- Elbistan Kent Müzesi'nde teşhir edilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise Elbistan Karahüyük'teki kazıların, 2014'te jeofizik ve jeoradar ile yapılan tespit çalışmasının ardından başladığını anımsattı.

Küçükdağlı, Kahramanmaraş Müzesinin başkanlığında ve Bora Uysal'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda her yıl tarihi bir dönemin aşıldığını ifade ederek, 2016'da kamulaştırma çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kazılar sürerken, kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Küçükdağlı, restorasyon çalışmaları biten Elbistan Kent Müzesi için eser tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Küçükdağlı, Elbistan ve çevresine ait eserlerin kent müzesinde sergilenmesi için Bakanlık nezdinde çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Karahüyük'ten çıkarılan eserlerin de Elbistan Kent Müzesinde vatandaşların ziyaretine açılacağını belirtmek istiyorum. Elbistan Kaymakamlığımıza, müze personelimize, Bora Uysal hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.