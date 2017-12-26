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İstanbul'da Karaköy'de doğalgaz patlaması

Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

  • DHA
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Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 5. katındaki led imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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