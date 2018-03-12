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Karaköy'ün yeni iskelesi Tuzla'dan yola çıktı

Şiddetli lodosta batan Karaköy iskelesinin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele, Tuzla'dan alınarak Haliç'e çekildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, Tuzla Tersanesi'nden alınarak, Kartal açıklarına getirildi.

2008 yılındaki şiddetli lodosta batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yenisi, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27,6 metre genişliğinde yapıldı. Yüksekliği 3,5 metre olan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya yüksekliği ise 7,5 metre olarak inşa edildi.

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alana sahip bulunuyor. İçinde kafeterya ve kütüphane yer alacak iskele, aynı anda 10 geminin bağlanabileceği şekilde tasarlandı.

Akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot yardımıyla Tuzla'da inşa edildiği tersaneden alınarak, Kartal açıklarında bekletilmeye başlanan yüzer iskele, yarın Haliç tersanesine getirilecek.

Yüzer iskelenin, burada iç dizaynı tamamlandıktan sonra, bir ay içinde hizmete alınması planlanıyor.

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