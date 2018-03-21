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Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Karaman merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içinde çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 kadın zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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