Karaman'da FETÖ'nün mahrem kadın imamları tutuklandı
Karaman'da FETÖ'nün mahrem kadın imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın imamları olduğu ileri sürülen F.B, Y.A. ve F.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman’daki zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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