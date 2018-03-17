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Karaman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 asker tutuklandı

Karaman merkezli 5 ilde yapılan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 askerden 2'si tutuklandı.

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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Mart'ta 6'sı muvazzaf asker 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Daha önce Karaman'da görev yapan ve Ankara, Kayseri, İzmir ve Diyarbakır illerine atanan askerleri yakalamak için Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra öğle saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı. Askerlerin Karaman’da görev yaparken, ankesörlü telefonla örgüt üyeleriyle irtibat sağladıkları ileri sürüldü.

Adresinde bulunamayan bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

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