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Karaman’da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman’da hafif ticari aracın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Kaza, sabah saat 07.00 saralarında Karaman-Konya karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram tatilini geçirmek üzere Denizli'ye giden gelin ve torununu Karaman’a getirdiği öğrenilen Mehmet Ö. (53), idaresindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araç, Yollarbaşı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücünün eşi 53 yaşındaki Hacer Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte gelini Şeyma Havza Ö. (27) ve torunu H.L.Ö (2) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Hacer Özcan’ın cenazesi yaralıların götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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