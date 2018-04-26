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Karaman'da kamyonetle hükümet konağına girdi!

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, kamyonetiyle hükümet konağına girip, cam kapıları kıran Veysel Elvan (35), polis tarafından gözaltına alındı.

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lay, saat 14.00 sıralarında Ulu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Veysel Elvan, 70 EA 802 plakalı kamyonetiyle hükümet konağının önce bahçe kapısından daha sonra da ana giriş kapısından içeri girdi. Binanın cam kapılarının kıran Elvan yara almazken, paniğe neden oldu. 

Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan Elvan'ın aynı binada bulunan Sulama Birliği'ne tepkili olduğu için kamyonetle hükümet konağına girdiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Veysel Elvan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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