Karaman’da kar tatili uzadı
Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
- İHA
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.
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