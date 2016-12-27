Karaman’da kar tatili uzadı

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.