Karaman'da nöbet tutan asker şehidin tabutunun önünde ağladı
Karaman'da şehit Onbaşı Mehmet Kızılca'nın cenaze töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Nöbet tutan asker tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.
- DHA
Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca'nın memleketi Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.
Anne Kızılca, ''Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız'' dedi.
NÖBET TUTAN ASKER DE AĞLADI
Bu sırada şehidin başında nöbet tutan bir asker, önce ağlamamak için adete kendi zor tuttu. Sonra ise gözyaşları sel oldu.
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