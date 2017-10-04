Karaman'da nöbet tutan asker şehidin tabutunun önünde ağladı

Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca'nın memleketi Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

Anne Kızılca, ''Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız'' dedi.

NÖBET TUTAN ASKER DE AĞLADI

Bu sırada şehidin başında nöbet tutan bir asker, önce ağlamamak için adete kendi zor tuttu. Sonra ise gözyaşları sel oldu.