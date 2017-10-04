Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karaman'da nöbet tutan asker şehidin tabutunun önünde ağladı

Karaman'da şehit Onbaşı Mehmet Kızılca'nın cenaze töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Nöbet tutan asker tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca'nın memleketi Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

Anne Kızılca, ''Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız'' dedi.  

 

 

 

NÖBET TUTAN ASKER DE AĞLADI

Bu sırada şehidin başında nöbet tutan bir asker, önce ağlamamak için adete kendi zor tuttu. Sonra ise gözyaşları sel oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'İş bul' diyen annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü

'İş bul' diyen annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA