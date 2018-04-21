Karaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Görmeli Köyü'nde oturan Ramazan Başpınar (33), kardeşi Ayhan Başpınar'ı ilçe otogarına götürmek için 70 E 7279 plakalı otomobiliyle, sabah erken saatte yola çıktı. Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşi yaralandı. Yaralı kardeşler ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Başpınar, Konya'ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.