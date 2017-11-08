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Karaman’da sürücüyü yan yatan otomobilden itfaiye çıkardı

Karaman’da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yatan otomobilde kapıların açılmaması sonucu mahsur kalan sürücü, itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

  • İHA
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Kaza, Çeltek Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa E. (67), yönetimindeki 70 AV 707 plakalı otomobil ile İbrahim D. (28), idaresindeki 70 AS 466 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa E’nin kullandığı otomobil yan yattı. Kaza sonrası kapıların sıkışması nedeniyle otomobilin içerisinde mahsur kalan sürücü Mustafa E. için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kapıyı açarak sürücü Mustafa E’yi mahsur kaldığı otomobilden çıkardı. Araçtan çıkarılan Mustafa E’nin yaralı olmadığını söyleyerek tedavi olmak istemedi. Ancak, sağlık ekiplerinin ısrarı üzerine ambulansa alınarak sağlık kontrolünden gerçekleştirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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