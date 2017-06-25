Karaman'da trafik kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'ten Antalya'ya bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- AA
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Erkan Erdem (33) idaresindeki 27 AEK 28 plakalı otomobil, Ayrancı-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdem ile eşi Burcu (32), çocukları Eymen (7), Selen (3) ve Sinem Erdem (1) yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selen Erdem müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ailenin, Gaziantep'ten Antalya'ya bayram tatiline gittikleri öğrenildi.
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