ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karaman'da trafik kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'ten Antalya'ya bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre Erkan Erdem (33) idaresindeki 27 AEK 28 plakalı otomobil, Ayrancı-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
 
Kazada, sürücü Erdem ile eşi Burcu (32), çocukları Eymen (7), Selen (3) ve Sinem Erdem (1) yaralandı.
 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selen Erdem müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
 
Ailenin, Gaziantep'ten Antalya'ya bayram tatiline gittikleri öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA