Karayipler Irma'nın ardından Jose Kasırgası tehdidi altında

Karayip ülkelerinde Irma kasırgası, en az 20 kişinin ölümüne yol açarken, Barbuda, St. Martin, Virgin Adaları, Turks ve Caicos takım adalarını yerle bir etti. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi Irma’dan etkilenmiş durumda. Kızılhaç, ilerleyen günlerde bu sayının 26 milyona çıkacağını öngörüyor.

#Jose has max sustained winds of 155 MPH & will come close to passing over Antigua and Barbuda - areas decimated by #Irma this week. #GOES16 pic.twitter.com/hQfVXeZfaN — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 9 Eylül 2017

Irma'nın ardından gelen Jose Kasırgası'nın da şiddeti dördüncü kategoriye ulaştı. Saatte 240 kilometre hızla hareket eden Jose’nin Karayipler’in kuzeyini vurması bekleniyor. Meksika Körfezi'ni etkisi altına almaya başlayan Katia Kasırgasının da etkisini arrtırmasından endişe ediliyor.

Hava gözlem uydusu Sentinel-2A, 9 eylül 20172de jose kasırgasını böyle görüntüledi.

Nasa üç büyük kasırgayı aynı anda görüntüledi