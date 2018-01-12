Karayipler’de tekne battı: 4 ölü, 28 kayıp
Karayipler’de bir teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
- İHA
Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao’ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı.
TEKNEDE 34 KİŞİ VARDI
Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti.
Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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