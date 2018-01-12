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Karayipler’de tekne battı: 4 ölü, 28 kayıp

Karayipler’de bir teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

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Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao’ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı.

TEKNEDE 34 KİŞİ VARDI

Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti.

Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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