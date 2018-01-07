Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi
Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Şahısların hastanedeki tedavisi sürüyor,
- İHA
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde ikamet eden Sakine, Fadime, Bircan ve Fatma Güneş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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