Karda işe giden İstanbullulara sıcak çorba servisi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler sabahın erken saatlerinde tramvay ve otobüs durakları başta olmak üzere 4 farklı noktada konuşlanarak, soğuktan etkilenen vatandaşların içini ısıtmak için yaklaşık 5 bin kişilik çorba dağıttı. Gaziosmanpaşa Meydan, Küçükköy Meydan, Taşköprü ve Karadeniz Mahallelerine aşevi aracı kuruldu. Ayrıca, ekipler otobüs duraklarında bekleyenlere ve otobüs içinde bulunan vatandaşlara çorba ikram etti.

Çorba dağıtımı vatandaşlardan tam not aldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin soğuk hava koşullarıyla mücadele çalışmaları kapsamında dağıtılan çorbalar işe gitmek için araç bekleyen vatandaşlardan tam not aldı. Karlı havada şoförlük yapmaya çalışan Hurşit Baydere, “Soğuk havada insanları işlerine götürmeye çalışıyoruz. Çorbayı gönderenden, verenden Allah razı olsun” dedi. İşe gitmek için otobüs durağına gelen Recep Kahraman, “Karlı havada işe gidenler için çok iyi bir uygulama olmuş. Sabah çok erken saatte çıkıp kahvaltı yapamayanlar var. Küçükköy Meydanda da vardı. Ben Belediyenin çalışmasını çok iyi buldum” diye konuştu.

Çorba ile içini ısıtan Murat Karagülle ise, “Gaziosmanpaşa Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok memnunuz. İnsanların bu soğuk havada bir sıcak çaya, bir sıcak çorbaya gerçekten ihtiyacı oluyor. Bu konuda belediyemizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler vatandaşların kayarak düşmesinin önüne geçebilmek için, otobüs ve tramvay duraklarında, Camilerin önünde, Kaldırımlarda olmak üzere birçok noktada kar küreme çalışması yaptı. Ekipleri trafikte bulunan vatandaşların kaza yapmamaları için ilçe genelinde ana ve ara yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, küreme ve tuzlama çalışmalarının kar yağışı bitene kadar belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.