Karda mahsur kalan adam için eşi instagramdan yardım istedi

Eşi instagram üzerinden Nilüfer Belediyesi'nden yardım istedi, NAK ekibi imdada koşup şahsı evine sağ salim ulaştırdı.

Bursa'da 80 santimetre karda aracıyla mahsur kalan adamın eşi instagram üzerinden belediye ekiplerinden yardım istedi. Nilüfer Arama Kurtarma ekibi kapanan yolda aracıyla mahsur kalan ve eksi 5 derecede zor anlar yaşayan şahsı sağ salim evine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Kuruçeşme Köyü'nde oturan 49 yaşındaki İ.A. soğuktan etkilenen köydeki hayvanlar için şehre yiyecek almaya indi. Ancak dün akşam saatlerinde eve dönerken kar ve tipi aniden bastırdı. 80 santimetreyi bulan kara aracı saplanan İ.A. telefon çekmediği için eşine de durumu anlatamadı. Eşi E.A ise eşinin mahsur kaldığını düşünerek instagram üzerinden Nilüfer Belediyesi'nden yardım istedi. Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri (NAK) hemen harekete geçti. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İ.A'nın aracının mahsur kaldığı bölgeye ulaşıldı. Ancak İ.A kara saplanan aracında bulunamadı. Bir şantiyeyeye sığınan İ.A ile buluşan ekipler ilk olarak aracını çekmek için harekete geçti. İ.A.'nın otomobili, yol açma çalışmasına katılacak iş makinesini engellemesin diye yol kenarına çekildi.

Kurtarma ekibinin arazi aracına alınan İ.A bir saat sonra güçlükle köye 2 kilometredeki mesafeye kadar getirildi. Buradan evine kadar yürüyen kurtarma ekibi İ.A.'yı eşine sağ salim teslim ettiler. NAK ekibine çok teşekkür eden E.A., "İnstagram üzerinden belediyeden yardım istedim. Eşimi sağ salim kavuşturduğunuz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ekipler ise arazi aracının ulaşabildiği yere kadar tekrar yürüdüler. Belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.