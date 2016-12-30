Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karda mahsur kalan adam için eşi instagramdan yardım istedi

Bursa'da dağ eteklerindeki köyde yaşayan adam hayvanlar için şehre yiyecek almaya indi, dönüşte aracıyla mahsur kaldı

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eşi instagram üzerinden Nilüfer Belediyesi'nden yardım istedi, NAK ekibi imdada koşup şahsı evine sağ salim ulaştırdı. 
 
Bursa'da 80 santimetre karda aracıyla mahsur kalan adamın eşi instagram üzerinden belediye ekiplerinden yardım istedi. Nilüfer Arama Kurtarma ekibi kapanan yolda aracıyla mahsur kalan ve eksi 5 derecede zor anlar yaşayan şahsı sağ salim evine ulaştırdı.  
 
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Kuruçeşme Köyü'nde oturan 49 yaşındaki İ.A. soğuktan etkilenen köydeki hayvanlar için şehre yiyecek almaya indi. Ancak dün akşam saatlerinde eve dönerken kar ve tipi aniden bastırdı. 80 santimetreyi bulan kara aracı saplanan İ.A. telefon çekmediği için eşine de durumu anlatamadı. Eşi E.A ise eşinin mahsur kaldığını düşünerek instagram üzerinden Nilüfer Belediyesi'nden yardım istedi. Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri (NAK) hemen harekete geçti. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İ.A'nın aracının mahsur kaldığı bölgeye ulaşıldı. Ancak İ.A kara saplanan aracında bulunamadı. Bir şantiyeyeye sığınan İ.A ile buluşan ekipler ilk olarak aracını çekmek için harekete geçti. İ.A.'nın otomobili, yol açma çalışmasına katılacak iş makinesini engellemesin diye yol kenarına çekildi.
 
Kurtarma ekibinin arazi aracına alınan İ.A bir saat sonra güçlükle köye 2 kilometredeki mesafeye kadar getirildi. Buradan evine kadar yürüyen kurtarma ekibi İ.A.'yı eşine sağ salim teslim ettiler. NAK ekibine çok teşekkür eden E.A., "İnstagram üzerinden belediyeden yardım istedim. Eşimi sağ salim kavuşturduğunuz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.
 
Ekipler ise arazi aracının ulaşabildiği yere kadar tekrar yürüdüler. Belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
Belinay gürcan30.12.2016 09:16
Denizli sevil kaynak oo 30 aralık 2016 (bugün )tatil olsun çünkü meteroloji -6 derece diyor ve kar yağışlı gösteriyor ????????
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA