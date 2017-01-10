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Karda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı

KAHRAMANMARAŞ-Kayseri Karayolu'nda mahsur kalan araçlardaki insanlara İnsani Yardım Vakfı İHH üyeleri tarafından sıcak çorba dağıtıldı.

  • KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
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Yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş'ta etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, kent genelinde günlük hayatı olumuz etkiledi. Kentte karın en çok etkilendiği bölgelerden Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Göksun İlçesi ile Tekir Mahallesi arası da zaman zaman ulaşıma kapandı. Ekipler yolu açık tutmak için yoğun çaba gösterirken, karda mahsur kalanlara İHH Kahramanmaraş Acil Yardım Arama ve Kurtarma ekibi oldu.
 
İHH ekibi, yolun açıklamasını bekleyen sürücüler ile araçlarda bulunanlara sıcak çorba ile ekmek ve su ikram etti. Soğuk havada beklerken içtikler sıcak ve çorba ile ısınan vatandaşlar İHH ekibine teşekkür etti.

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