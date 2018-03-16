Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kardak'a 2 mil uzaklıktaki gözetleme kulesinin inşaası devam ediyor

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan gözetleme kulesinin inşası devam ediyor.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan gözetleme kulesinin inşası devam ediyor. Kulenin bitiminin ardından bölge termal kameralarla sürekli izlenecek ve bölgede kuş uçurtulmayacak.

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilecek gözetleme kulesi için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çavuş adasına yapılacak olan gözetleme kulesi için adada yol çalışmaları devam ediyor. Adanın Gümüşlük mahallesine bakan tarafına ise küçük bir iskele kurulduğu görüldü.

Kardak kayalıklarını 24 saat termal kameralarla izleyecek olan Türk askeri, yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA